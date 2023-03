S.Oliver Group benoemt eerste Chief Customer Officer

S.Oliver Group roept de functie ‘Chief Customer Officer’ in het leven en laat Marian Gradl-Schikora de functie vervullen, dat meldt het bedrijf in een persbericht. Gradl-Schikora treedt per 1 april in dienst.

Op de CCO-stoel rapporteert Gradl-Schikora rechtstreeks aan huidig CEO van S.Oliver Group, Jürgen Otto. Gradl-Schikora wordt verantwoordelijk voor IT en digitalisering, alle nationale en internationale afzetmarkten (wholesale, retail en e-commerce) en de merchandiseplanning. Het modebedrijf wil hiermee de aanpak van zijn omnichannel versterken en zijn activiteiten consequent richten op de behoeften van de klanten.

Voordat Gradl-Schikora S.Oliver Group binnenstapte, vervulde hij diverse functies bij BestSecret Group op het gebied van onder andere IT, klantenservice, content & productie, data science, e-commerce, retail en internationalisering, zo is te lezen. Gradl-Schikora richtte BestSecret op in 2007 en leidde het bedrijf tot 2012 als CEO.

Het management van S.Oliver Group bestaat vanaf 1 april uit Jürgen Otto (CEO), Oliver Hein (COO), Kai Bauknecht (CFO), Sonja Balodis (CPO) en Marian Gradl-Schikora (CCO).