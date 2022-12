S.Oliver Group benoemt nieuwe CEO

Jürgen Otto is de nieuwe CEO van de s.Oliver Group, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Otto vervangt per 1 februari 2023 Claus-Dietrich Lahrs die begin december zijn vertrek aankondigde.

Otto is hiervoor CEO geweest bij onder andere autoleveranciers Brose en de Dräxlmaier Groep. De topman is afgestudeerd als bedrijfskundige ‘en wordt gezien als een teamspeler en innovatief analist’, aldus het persbericht. Volgens s.Oliver Group heeft hij uitgebreide ervaring met familiebedrijven.

De s.Oliver Group is in 1969 opgericht. In het portfolio van de groep bevinden zich de merken S.Oliver, Comma en Liebeskind Berlin.