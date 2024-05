S.Oliver Group benoemt nieuwe CHRO en vindt nieuwe managing director voor merk Comma

S.Oliver Group benoemt voormalig HR-directeur van het bedrijf, Thomas Lurz, tot Chief Human Resources Officer (CHRO). Lurz vervult zijn nieuwe functie sinds 1 mei en treedt daarmee ook toe tot de raad van bestuur, zo maakt S.Oliver Group bekend in een persbericht. Het modebedrijf vindt ook een nieuwe managing director voor het merk Comma, onderdeel van de S.Oliver Group.

Lurz trad in 2013 het bedrijf binnen als assistent van bedrijfseigenaar Bernd Freier. In zijn nieuwe rol als CHRO is hij mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de bedrijfsstrategie en richt hij zich op innovatie, opleiding en motivatie van de medewerkers.

S.Oliver Group vindt niet alleen een nieuwe CHRO. Er staat ook een kersverse managing director klaar voor het merk Comma. Sonja Balodis vervult deze functie sinds 1 mei. Zij krijgt de taak om het merk uit te breiden door middel van innovatief productmanagement, moderne marketingstrategieën en het versterken van klantrelaties, zo staat in het persbericht. Ook Balodis bouwde al een geschiedenis op binnen S.Oliver Group. Zij stapte het bedrijf binnen in 2007 en zat in haar meest recente rol op de stoel als Chief Product Officer.