S.Oliver Group: Merkdirecteur QS verlaat groep na achttien jaar

Benjamin Isenheim, merkdirecteur van QS, verlaat de S.Oliver Group.

Isenheim, die meer dan achttien jaar in verschillende functies voor het kledingbedrijf actief was, kondigde zijn vertrek vrijdag aan op het zakelijke netwerk LinkedIn. Zijn laatste functie, sinds begin 2022, was die van merkdirecteur voor het merk QS. Hij begon in 2008 in Rottendorf als Manager of Purchasing Vertical Styles. Daarvoor was hij salesmanager voor de Aziatische markt bij Bodo Jagdberg, de in Aschaffenburg gevestigde specialist in accessoires en knopen.

Onder leiding van Isenheim onderging QS een relaunch, waarbij de koers werd herzien en de collectie werd doorontwikkeld. De focus van het merk verschoof hiermee meer naar Generatie Z. Samenwerkingen met muzikanten als rapper Jamule en zangeres Vanessa Mai ondersteunden deze aanpak. Een jaar geleden opende ook de eerste flagshipstore van het merk en een nieuwe onlineshop.

“Ik ben vooral trots op wat we de afgelopen jaren samen met QS hebben opgebouwd: meer snelheid, meer moed, meer directheid en een veel nauwere band tussen product, merk en community”, aldus Isenheim.

Welke ‘nieuwe uitdaging’ hij nu aangaat, is nog niet bekend.