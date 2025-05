S.Oliver stelt nieuwe hoofd verantwoordelijke aan voor schoenendistributie

De Duitse modegroep S.Oliver heeft een nieuwe leider benoemd voor de verkoop en distributie van haar schoenen in Europa. Heiko Hüdepohl neemt vanaf het voorjaar/zomerseizoen van 2026 deze rol op zich. Met deze stap wil S.Oliver zijn positie in de schoenen- en tassensector versterken. Beide productgroepen zullen onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Hüdepohl is een bekende naam in de schoenenwereld. Hij heeft tientallen jaren ervaring en werkte eerder bij de Wortmann Group, waar hij verantwoordelijk was voor Shoe.com GmbH & Co. KG – het bedrijf dat tot vorig jaar de licentie voor S.Oliver-schoenen beheerde. Sinds de samenwerking tussen Wortmann en S.Oliver in april 2024 werd beëindigd, kiest S.Oliver nu voor een eigen koers binnen deze productcategorie.

Michael Heißenberg, verantwoordelijk voor schoenen en accessoires bij S.Oliver, noemt de aanstelling een “Königstransfer” – oftewel een topovername. “Ik ken Heiko al meer dan twintig jaar en waardeer zijn kennis en netwerk enorm. Hij wordt een belangrijke schakel voor onze samenwerking met de retail.”

Het bedrijf geeft aan dat Hüdepohl niet alleen verantwoordelijk wordt voor de distributie, maar ook een rol gaat spelen in het ontwerpproces van de collecties. Op die manier wil S.Oliver beter inspelen op de wensen van zowel de detailhandel als de eindconsument.