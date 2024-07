S.Oliver Group stelt nieuwe CFO aan

De wisselingen bij S.Oliver Group blijven aanhouden. Het bedrijf verwelkomt in augustus een nieuwe chief financial officer. Christian Marzinzik neemt de taak op zich, zo is te lezen in een persbericht.

Marzinzik volgt Kai Bauknecht op. Bauknecht verlaat S.Oliver Group op eigen verzoek, zo is te lezen in het bericht. De nieuwe financiële topman heeft hiervoor gewerkt bij Sport Scheck GmbH. Bij dit bedrijf was hij eveneens CFO.

Met het aansluiten van Marzinzik bestaat het managementteam van S.Oliver Group uit Thomas Lurz (Chief human resources officer), Thomas Rothe (chief operating officer), Carsten Schmitz (chief customer officer) en uiteraard Marzinzik. Een vervanger voor CEO Jürgen Otto is nog niet aangekondigd. Otto’s vertrek werd in maart 2024 bekendgemaakt.