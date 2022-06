Saar Debrouwere is nieuwe CEO Emilio Pucci

De Belgische topvrouw Saar Debrouwere is de nieuwe CEO van het Florentijnse modehuis Emilio Pucci. Dat schrijft WWD op basis van een aankondiging die binnen het bedrijf werd rondgestuurd. Naar verwachting begint Debrouwere in juli op haar nieuwe post.

De interne aankondiging was afkomstig van LVMH, dat sinds vorig jaar juni eigenaar is van Emilio Pucci. In de aankondiging is te lezen dat Debrouwere verantwoordelijk wordt voor ‘het versnellen van Pucci’s ontwikkeling door de wortels van het merk in lifestyle en resort te combineren met de creatieve moderniteit die Camille Miceli, de nieuwe artistiek directeur, binnenbrengt’. Miceli is sinds september 2021 verantwoordelijk voor de kleding- en accessoirecollecties van het merk.

Belgische modedirecteur binnenkort aan hoofd van Italiaans luxehuis

Debrouwere studeerde hedendaagse kunst en fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Daarna werkte ze als projectmanager bij adviesbureau Ad!dict Creative Lab, in de retailtak van het Belgische modelabel A.F. Vandevorst, en als collectiedirecteur bij Raf Simons.

In 2012 trad ze als directeur ready-to-wear aan bij het Zweedse merk Acne, waar ze in 2014 directeur over alle producten werd. In 2020 stapte ze over naar modelabel Icicle, dat gevestigd is in Shanghai. Daar werkte ze tot nu toe als uitvoerend vicepresident.

Volgens Sidney Toledano, voorzitter en CEO van LVMH Fashion Group, is Debrouwere met haar ‘internationale ervaring binnen de productafdelingen van verschillende modehuizen perfect voorbereid op deze verantwoordelijkheid’, zo citeert WWD. “Haar energie, nauwkeurigheid en enthousiasme zijn kwaliteiten die een sleutelrol zullen spelen terwijl ze het hele team naar succes leidt.”

Het modehuis Emilio Pucci opende in 1949. Anno 2022 produceert het merk kleding en accessoires voor vrouwen en, in meer beperkte mate, voor mannen. Emilio Pucci staat bekend om de kleurrijke prints en luxe vrijetijdsuitstraling. LVMH is sinds 2000 meerderheidsaandeelhouder van het merk, en nam het vorig jaar volledig over.