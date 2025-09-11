Salvatore Ferragamo: Financieel directeur Pierre La Tour vertrekt

Het Italiaanse modehuis Salvatore Ferragamo S.p.A. en financieel directeur Pierre La Tour gaan uit elkaar.

La Tour legt zijn functie neer om ‘nieuwe carrièrekansen in een andere branche te verkennen’, meldt Salvatore Ferragamo. Hij heeft zijn ontslag ingediend met ingang van 26 september.

Ferragamo-veteraan neemt financiële leiding over

Paolo La Morgia neemt de rol van financieel directeur interim over. Hij is voorlopig verantwoordelijk voor de financiële verslagen en het duurzaamheidsverslag van het bedrijf.

La Morgia werkt sinds 2010 voor de Ferragamo Group. Hij was betrokken bij de beursgang van het modeconcern. Sindsdien heeft hij verschillende functies binnen het bedrijf bekleed. Van september 2019 tot juli 2024 was hij actief als directeur interne audit. In 2022 nam hij ook de rol van Tax Risk Officer op zich. Sinds vorig jaar is hij directeur planning & control en directeur risico & interne controle.

Voor Ferragamo was hij manager consulting bij Deloitte in de Global Financial Service Industries. Bij het accountants- en adviesbureau begon hij in 2004 zijn carrière als accountant.