Sanne Schepers toegetreden tot adviesraad van NewTexEco

Sanne Schepers, hoofd Fashion Design aan Artez en mode-ontwerper van het label Schepers Bosman, is nu ook lid van de adviesraad van NewTexEco. Dat maakt het Nederlands onderzoeksconsortium waarin hogescholen, onderzoekers en bedrijven samenwerken aan een duurzamere textiel- en modesector, bekend.

Volgens NewTexEco brengt Schepers met haar ervaring in zowel het onderwijs als de modepraktijk waardevolle expertise mee. “Haar kennis van ontwerpontwikkeling, vakmanschap en talentontwikkeling in internationale context, versterkt de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de uitdagingen waar de textiel- en modesector voor staat,” aldus NexTexEco op de website.

Andere leden van de adviesvgroep zijn Alexandra de Raeve, Antoine Heideveld, Jaap Zandbergen, Kate Fletcher, Lucie Huiskens en Lutz Walter.

Het programmateam wordt onder meer gevormd door Daniëlle Brugman.