‘Schoenenmerk Toms benoemt nieuwe COO en CFO’

Dorothy Sadd neemt de rol van COO (chief operating officer) en CFO (chief financial officer) bij schoenenmerk Toms op zich, zo meldt Fashionnetwork. Sadd is per direct gestart in de functies.

Sadd heeft ruime ervaring in de mode- en retailindustrie. Meest recent was ze CFO en COO bij modemerk Unique Vintage. Daarnaast werkte ze onder andere als vice president van de Europese tak van modegroep VF Corporation en had ze senior functies bij Adidas, Vans, LVMH en The North Face, aldus Fashionnetwork.

Begin dit jaar werd bij Toms een nieuwe CEO aangesteld. Vanaf dat moment nam Magnus Wedhammar de leidinggevende functie op zich.