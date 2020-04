Schoenenontwerper Sergio Rossi (84) overleden

Ontwerper Sergio Rossi is op 84-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden wordt bevestigd aan WWD door Riccardo Sciutto de CEO van het merk Sergio Rossi.

“Hij was een meester en het was een groot plezier om hem gekend te hebben. Hij was onze spirituele gids en is dat vandaag de dag meer dan ooit,” aldus Sciutto tegen WWD. Sergio Rossi richtte in 1968 zijn eigen schoenenlabel op nadat hij het vak van zijn vader had geleerd. Zijn zoon Gianvito Rossi lanceerde in 2007 weer zijn eigen schoenenmerk.

Het is op dit moment niet bekend waaraan Rossi is overleden. WWD hint op een link met het coronavirus omdat Rossi naar verluidt enige tijd opgenomen is geweest in het ziekenhuis, maar deze berichten zijn tot op heden niet bevestigd.