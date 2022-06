‘Schuifpuzzel bij Gucci: Triefus, Chokachi en Turconi krijgen nieuwe plek aan de top’

Aan de top van Gucci vindt binnenkort een wisseling van de wacht plaats. Als in een schuifpuzzel verplaatsen een aantal bestuurders de komende tijd van plek, zo zeggen bronnen tegenover Yahoo News.

Vanaf 1 september wordt Robert Triefus, nu uitvoerend vicepresident op het vlak van merk- en klantbetrokkenheid, senior uitvoerend vicepresident strategie. Susan Chokachi neemt de huidige rol van Triefus over. Zij is nu president en CEO van de Amerikaanse tak van Gucci. Op haar plek komt Federico Turconi, die momenteel naast Chokachi werkt als vicepresident en COO van Gucci Amerika.

Triefus, Chokachi en Turconi werken alle drie al geruime tijd bij Gucci: respectievelijk veertien, vierentwintig en tien jaar. Het is Gucci niet ongewoon om mensen lang in het bedrijf te houden en over functies door te schuiven. Een bekend voorbeeld is Alessandro Michele, die in 2002 op de ontwerpafdeling van Gucci binnenkwam en in 2015 creatief directeur werd.