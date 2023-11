Secret Sales benoemt nieuwe CMO en CDO

Secret Sales heeft twee nieuwe benoemingen in het leiderschap aangekondigd die de groei van het bedrijf markeren. Zo wordt er een Chief Digital Officer en een Chief Marketing Officer benoemd.

Het is Chris Lacey die zich CDO van het bedrijf mag noemen, zo wordt bekendgemaakt in het persbericht. Lacey wordt verantwoordelijk voor de groei van het platform en de internationale uitbreiding. De nieuwe CDO zal nauw samenwerken met alle afdelingen Secret Sales te optimaliseren en digitale inkomsten te genereren, de klantervaring te verbeteren en de activiteiten te bevorderen. In zijn functie rapporteert Lacey rechtstreeks aan Chris Griffin.

"In het huidige uitdagende retailklimaat verandert het unieke, voorraadloze off-price model van Secret Sales het spel door overtollige voorraad op duurzame wijze in de handen van consumenten te leggen. Het bedrijf bevindt zich op een cruciaal groeipunt en ik ben enthousiast om mijn ervaring op het gebied van e-commerce in te zetten en het team te ondersteunen bij het stimuleren van nieuwe groei in heel Europa, terwijl ik nieuwe waarde creëer voor klanten”, aldus Lacey over zijn aanstelling en zijn plannen.

Naast een CDO benoemt Secret Sales ook een CMO die verantwoordelijk wordt voor de marketing- en digitale strategie. Alex Adamson zal deze rol op zich nemen en zal nauw samenwerken met Lacey om de groeiambities van Secret Sales te ondersteunen, aldus het persbericht.

Adamson over zijn nieuwe functie: “"Het is een zeer opwindende kans om in de CMO rol bij Secret Sales te stappen. De onderscheidende marktpositie en het traject van het bedrijf bieden een unieke kans voor een marketeer als ik. Ik kijk reikhalzend uit naar de verdere toewijding aan het bevorderen van onze groei- en retentiestrategieën, waarbij we gebruikmaken van de onschatbare first-party gegevens van ons platform. Het bijzonder intrigerende aspect ligt in het ambitieuze maar haalbare internationale uitbreidingsplan voor het bedrijf, waarin de nieuwe leidinggevende functies een centrale rol spelen."