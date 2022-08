Selfridges topvrouw stapt op nu warenhuis van eigenaar is gewisseld

Anne Pitcher, managing director van de Selfridges Group stapt aan het einde van dit jaar op bij de Britse modegroep, zo blijkt in een persbericht. De Selfridges Group is nu officieel in handen van de Thaise Central Group en de Oostenrijkse Signa Holding, waarbij ook een wisseling van de wacht aan de top hoort.

Stefano Della Valle, CEO van de joint venture tussen Central Group en Signa Holding, neemt de leiderschapsrol op zich. Pitcher zal nog tot het einde van dit jaar werken bij Selfridges 'om te verzekeren dat het bedrijf soepel integreert in de nieuw gevormde groep', aldus het persbericht.

Onder de Selfridges Group valt niet alleen iconische warenhuizen van Selfridges, maar ook Arnotts, Brown Thomas en de Bijenkorf.