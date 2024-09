Sendcloud benoemt Chief Revenue Officer

Verzendplatform Sendcloud benoemt een Chief Revenue Officer (CRO). Amelia Scott neemt de taak op zich, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Scott wordt verantwoordelijk voor het aansturen van groeistrategieën in bestaande en nieuwe markten. In haar takenpakket zit ook het optimaliseren van de go-to-market strategie om de verkoopprocessen te versterken.

Scott werkte hiervoor als Global Vice President of Sales bij Culture Amp. Daar bouwde ze verkoopteams op in diverse regio’s, wat leidde tot aanzienlijke wereldwijde groei, zo staat in het persbericht. De nieuwe CRO neemt ruim tien jaar aan ervaring mee in de B2B SaaS-verkoop en zal “een sleutelrol vervullen in het verhogen van de omzet”.

“Ik ben enthousiast om bij te dragen aan de volgende groeifase en ervoor te zorgen dat we de manier waarop bedrijven hun verzendprocessen beheren blijven vernieuwen. Ik kijk ernaar uit om meer verkopers in staat te stellen de verzendervaring voor hun klanten te verbeteren”, aldus Scott.