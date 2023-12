Sergio Rossi benoemt Helen Wright als nieuwe CEO

De stoelendans gaat door. Deze keer is het de beurt aan Italiaanse schoenenmerk Sergio Rossi. Het bedrijf kondigde eerder vandaag de benoeming aan van Helen Wright als CEO.

"Het Italiaanse luxe schoenenmerk Sergio Rossi kondigt de benoeming aan van Helen Wright als CEO, met ingang van 22 november 2023, ter vervanging van Paul Kotrba, die de afgelopen zeven maanden de rol van interim CEO heeft vervuld", staat te lezen in een persbericht van Sergio Rossi spa.

Wright is een veteraan in de modesector met meer dan 25 jaar ervaring bij luxe- en lifestylemerken en in corporate, private equity- en oprichteromgevingen voor multinationals. De in Australië geboren Wright begon haar carrière in de detailhandel, operations en merchandise management voor de David Jones warenhuisgroep, waar ze meer dan tien jaar verschillende managementfuncties bekleedde. In 1999 verhuisde ze naar Londen, waar ze regionale leidinggevende functies bekleedde voor Ralph Lauren, met de nadruk op het opbouwen en beheren van de Europese retail- en merchandisingdivisie, LVMH/Fendi als president EMEI, en Karl Lagerfeld als global vice president retail.

In 2015 werd ze benoemd tot global ceo van Anya Hindmarch. In 2018 trad ze in dienst bij Belstaff in de rol van managing director en voordat ze bij de Lanvin Group en Sergio Rossi aan de slag ging, was ze CEO bij Bloch International in Australië.

In haar nieuwe functie zal Wright zich richten op strategische transformatie, het definiëren en aansturen van de wereldwijde strategie van Sergio Rossi en samenwerken met belanghebbenden en zakelijke partners om duurzame groei te garanderen. De focus zal liggen op verschillende aspecten, waaronder collectie-inhoud, optimalisatie van distributiekanalen, zichtbaarheid van het merk en het ontwikkelen van de commerciële strategie voor cruciale markten zoals Noord-Amerika, de Verenigde Arabische Emiraten, Japan en China.

"Ik ben erg blij dat ik bij Sergio Rossi aan de slag kan." Sergio Rossi is niet alleen een zeer prestigieus merk, het is ook een belangrijk baken in een sector die bekend staat om de kwaliteit en onberispelijke stijl van zijn luxe schoenen, die bovendien nog steeds met de hand in Italië worden gemaakt zoals dat al sinds de oprichting van het bedrijf in San Mauro Pascoli in 1951 gebeurt. Met de steun en ervaring van zijn teams, waardevolle zakenpartners en aandeelhouders kijkt het merk vol vertrouwen naar de toekomst. Nieuwe horizonten en een nieuw publiek wachten op ons terwijl we werken aan de revitalisering van dit geweldige bedrijf. We zijn geïnspireerd door ons verleden en gemotiveerd door een mooie toekomst die we samen al zijn begonnen op te bouwen," aldus Wright.

"Sergio Rossi wil Paul Kotrba oprecht bedanken voor zijn toewijding en zakelijk leiderschap en wenst hem het allerbeste voor zijn professionele toekomst," besloot het persbericht.

Sergio Rossi, onderdeel van de Lanvin Group, heeft een distributienetwerk van 61 winkels in belangrijke luxelocaties in EMEA, Japan, Korea en China. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Mauro Pascoli, aan de noordoostkust van Italië (in een industriegebied met een sterk schoenmakerserfgoed).

Dit artikel is vertaald en eerder verschenen op FashionUnited.it