Shannon Abloh gaat leiding geven aan creatieve organisatie Virgil Abloh Securities

Shannon Abloh wordt CEO en operationeel directeur van Virgil Abloh Securities, zo schrijft WWD. Daarmee neemt ze verantwoordelijkheid voor de immateriële nalatenschap van haar in november overleden echtgenoot, modeontwerper Virgil Abloh.

Virgil Abloh Securities werd nog door de ontwerper zelf opgericht voor zijn overlijden in november vorig jaar. Het bedrijf ontwikkelt verschillende initiatieven op het gebied van kunst, design, architectuur, ingenieurschap, muziek, film, literatuur - kortom, alle disciplines waar Virgil Abloh affiniteit mee had. Het team van de organisatie bestaat uit creatieven met wie Abloh in het verleden samenwerkte.

Hoe de toekomst van Virgil Abloh Securities er precies uit zal zien is nog onduidelijk. Daarover zal Shannon Abloh volgende maand meer vertellen, zo kondigt WWD aan. Zeker is al wel dat Virgil Abloh Securities ook een ‘filantropisch instituut’ zal lanceren dat zich richt op meer gelijkwaardigheid en inclusie binnen de creatieve industrie, een hoge prioriteit voor Virgil Abloh zelf gedurende zijn leven.