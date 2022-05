Sharon Hilgers (My Jewellery) hoogst genoteerde vrouwelijke miljonair in lijst jonge selfmade miljonairs

Oprichter van My Jewellery Sharon Hilgers is de hoogst genoteerde vrouw in de lijst van jonge selfmade miljonairs van tijdschrift Quote. Het tijdschrift maakt een schatting van de vermogens van Nederlanders.

Het vermogen van Hilgers wordt geschat op 45 miljoen euro. Ze staat hiermee op de 29ste plaats in de lijst en daarbij is ze de hoogst genoteerde vrouw. In de lijst komen maar drie vrouwen voor. De andere twee zijn bekende Nederlander en modeontwerper Nikkie Plessen en model Doutzen Kroes.

Kroes staat op de 46e plaats met een vermogen van 28 miljoen euro. Plessen staat op de 47e plaats ook met een vermogen van 28 miljoen euro.

Aanvoerder van de lijst van jonge selfmade miljonairs is Adrian Mol, de oprichter van betalingsverwerker Mollie. Zijn vermogen wordt geschat op 3,5 miljard euro. Aan de lijst van Quote zitten echter wel wat eisen. Om op de lijst te komen moet een Nederlander minimaal een vermogen van 13 miljoen euro hebben en moeten ze niet ouder zijn dan 39 jaar.