Shirt basketballer Michael Jordan verkocht voor ruim 10 miljoen dollar

Een wedstrijdshirt van basketballer Michael Jordan heeft een recordbedrag opgebracht tijdens een veiling van Sotheby’s. Het shirt, dat gezien wordt als een sporthistorisch kledingstuk, ging onder de hamer voor meer dan tien miljoen dollar (10,1 miljoen euro), zo meldt nieuwsbureau AFP.

Jordan droeg het shirt in 1998 tijdens de eerste wedstrijd uit de NBA-finales dat seizoen. Voor sportfans is dat seizoen erg belangrijk en het wordt gezien als een tijd waarin Jordan op zijn hoogtepunt was. Voorafgaand aan de veiling werd verwacht dat het wedstrijdshirt tussen de 3 miljoen en 5 miljoen dollar op zou leveren.

Het is niet de eerste keer dat items van Jordan onder de hamer gaan. In oktober 2021 werden al een paar sportschoenen van de basketballer geveild. De schoenen, gedragen in 1984 en 1985, werden verkocht voor 1,472 miljoen dollar. Dit was destijds ook een recordbedrag voor schoenen die gedragen zijn tijdens een sportwedstrijd.