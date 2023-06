Shopify richt pijlen op Europa en benoemt EMEA-chefs

E-commerceplatform Shopify investeert in zijn Europese groeistrategie en benoemt twee nieuwe EMEA-chefs: Deann Evans wordt Managing Director EMEA en Birk Angermann wordt Head of Revenue EMEA. De nieuwe leiders moeten de groei in de regio stimuleren en betere ondersteuning bieden aan zijn webwinkeliers en partners.

EMEA is momenteel goed voor 25 procent van Shopify’s klantenbestand en droeg zestien procent bij aan de omzet in het afgelopen boekjaar. Deze strategische leiderschapsrollen zijn essentieel voor Shopify’s toekomstige groeiplannen in de regio.

Evans, voorheen directeur EMEA Expansion and Partnerships bij Shopify, zal verantwoordelijk zijn voor het uitbreiden van de regionale groei, het ondersteunen van retailers en ondernemers, het laten groeien van het partner ecosysteem en het stimuleren van de teamcultuur binnen de EMEA-markten. Voordat hij Shopify binnenstapte, bekleedde Evans leidinggevende posities bij eBay, Mettr en Sizmek.

Angermann, voorheen Head of Global Solutions Engineering, zal leiding geven aan Shopify’s sales en solution engineering teams in EMEA. Zijn focus zal liggen op het helpen van klanten om de voordelen van het Shopify platform te maximaliseren voor hun specifieke behoeften. Birk heeft veel ervaring in AI, cloud en customer experience development. De benoemingen komen op een moment dat EMEA een broeinest voor ondernemers aan het worden is.

Volgens de Shopify Entrepreneurship Index, die de economische impact van ondernemers in veertig landen meet, domineert Europa de ranglijst met elf van de twintig beste landen.

Nieuwe tools voor succes

Shopify’s uitbreiding in de EMEA-regio is erop gericht om retailers te voorzien van de tools en het platform om succesvolle bedrijven op te bouwen. De missie van het bedrijf om commerce beter te maken voor iedereen vereist een wereldwijde invloed en de benoeming van strategisch leiderschap sluiten aan bij dit doel. De Shopify Entrepreneur Index wordt elk kwartaal gepubliceerd en biedt tijdig inzicht in de staat van ondernemerschap wereldwijd.