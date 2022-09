Shopify stelt nieuwe COO en CFO aan

Shopify, aanbieder van services voor e-commerce, heeft twee nieuwe managers aangesteld, zo blijkt uit een persbericht. Kaz Nejetian neemt de functie van COO op zich en Jeff Hoffmeister wordt CFO.

Nejatian is per direct de nieuwe COO en volgt Toby Shannan op. Shannan blijft bij het bedrijf als adviseur en directielid. Hoffmeister moet nog even wachten voordat hij de taak van CFO op zich kan nemen. Hij volgt Amy Shapero op die pas haar functie neerlegt nadat de resultaten van het derde kwartaal van het bedrijf zijn aangekondigd. Dit gebeurt op 27 oktober dit jaar.

Shopify is een aanbieder van services voor e-commerce. Zo biedt het bedrijf tools die het mogelijk maken voor ondernemers om een webshop te starten en onderhouden. Het bedrijf is actief in 175 landen wereldwijd en helpt naar eigen zeggen 'miljoenen bedrijven'.