Sieradenontwerper Elsa Peretti (80) overleden

Sieradenontwerper Elsa Peretti is overleden op tachtigjarige leeftijd, zo meldt Tiffany & Co., haar voormalige werkgever, in een persbericht. “Ons hart gaat uit naar haar familie, haar vrienden en de groep van ambachtslieden die haar fantasieën tot leven brachten. Ze zal erg gemist worden door iedereen bij Tiffany & Co.,” aldus het statement.

Peretti sloot zich in 1974 aan bij Tiffany & Co. De Amerikaanse sieraden keten noemt Peretti verantwoordelijk voor het revolutionaliseren van sieraden ontwerp. “Haar collecties van biologische en sensuele vormen hebben generaties geïnspireerd. De afgelopen vijftig jaar heeft Elsa enkele van de meeste innovatieve juwelen en objecten ontworpen ter wereld. Elsa onderzocht de natuur met de scherpzinnigheid van een wetenschapper en de visie van een beeldhouwer.

Peretti was ook de oprichter van de Nando and Elsa Peretti Foundation die zich richtte op het helpen van het milieu, sociale welvaart, mensenrechten maar ook het behoud van kunst en cultuur.