Sieradenontwerper Jean Dinh Van (94) overleden

Sieradenontwerper Jean Dinh Van is op 94-jarige leeftijd overleden, zo deelt het door hem opgerichte sieradenmerk Dinh Van in een persbericht. "Met groot verdriet kondigt het huis Dinh Van het overlijden van zijn gelijknamige oprichter aan," aldus het bericht.

Dinh Van richtte in 1965 zijn gelijknamige sieradenmerk op. Hij werkte daarvoor bij sieradenmerk Cartier waar hij acht jaar bleef. Hij begon hier als leerling en werd later sieradenmaker. Met zijn eigen merk had hij de missie 'bijoux-à-porter' te creëren. "Ik wilde niet meer dat mensen sieraden alleen bij speciale gelegenheden droegen, op verjaardagen bijvoorbeeld of tijdens de feestdagen. Een sieraad moet een deel van je zijn. Als je het niet draagt, dan ontbreekt er iets," aldus de ontwerper.

"Jean Dinh Van ontwierp sieraden voor iedereen, waar geen kaartje met geslacht of leeftijd aanhangt. Bevrijd van alle culturele en historische referenties, worden ze gedragen door zowel mannen als vrouwen van alle generaties. Het zijn veelzijdige, universele hedendaagse schoonheden die worden gedeeld, in plaats van geërfd," aldus het bericht. Het sieradenmerk staat bekend om bijvoorbeeld de legendarische handboeien die aan schakels hangen.