Silvia Venturini Fendi treedt terug als creatief directeur

Silvia Venturini Fendi legt de creatieve leiding van het Italiaanse modehuis neer. De ontwerpster, die de derde generatie van de Fendi-familie vertegenwoordigt, neemt per 1 oktober de rol van erevoorzitter op zich. Dit maakt het modehuis, onderdeel van de Franse luxegoederengroep LVMH, maandagavond bekend. In deze functie richt zij zich op de ondersteuning van het Fendi-erfgoed en blijft ze zich wereldwijd inzetten voor het merk.

“Haar visie heeft Fendi van zijn Romeinse ambachtelijke wortels naar de toekomst geleid, met als hoogtepunt de viering van het honderdjarig bestaan van het huis”, zegt Fendi-CEO Ramon Ros. “Ik ben enthousiast over de nieuwe projecten die Silvia in haar nieuwe functie zal leiden. Deze zullen niet alleen bijdragen aan het erfgoed en de waarden van Fendi, maar ook aan de wereld van design en vakmanschap wereldwijd.”

Aan de creatieve top van Fendi

Ze kijkt terug op meer dan 30 jaar aan de creatieve top. Fendi werkt sinds 1992 nauw samen met Karl Lagerfeld en nam twee jaar later de accessoire- en herenmodelijnen over. De in 2019 overleden ontwerper moedigde haar tijdens hun samenwerking aan om haar eigen creatieve visie te voeden en te beschermen, zodat ze haar eigen weg kon gaan, vat Venturini Fendi samen.

Sinds het vertrek van Kim Jones afgelopen oktober, is zij ook verantwoordelijk voor de damesmodelijn. Het modehuis presenteerde hiervan vorige week de SS26-collectie in Milaan.

“Het was een prachtige reis, zowel creatief als menselijk. Eerst door mijn band met Karl Lagerfeld, daarna met Kim Jones en tot slot met mijn fantastische team, dat in de loop der jaren als familie is gaan voelen”, zegt Silvia Venturini Fendi.

Een nieuwe creatieve organisatie voor Fendi wordt te zijner tijd bekendgemaakt.