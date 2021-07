Sioux Schuhe GmbH herstructureert: Tom Konings vertegenwoordigt Sioux in de Benelux

Sioux Schuhe GmbH herstructureert en kiest ervoor de vertegenwoordiging en distributie in de Benelux rechtstreeks te bedienen vanaf 1 augustus 2021, zo is te lezen in het persbericht. De mocassin specialist wil in de toekomst dichter bij klanten in de groeiende Benelux-markt staan. Sioux werd voorheen door Hooijer Groep vertegenwoordigd in Nederland, België en Luxemburg.

Tom Konings is een ervaren branchespecialist en zal de directe klantenservice op zich nemen om Sioux rechtstreeks te vertegenwoordigen. Konings in het persbericht: “In de toekomst zullen we flexibeler kunnen reageren op verzoeken van klanten en met directe levering vanuit het centrale magazijn van Sioux zullen onze goederen sneller op de werkvloer zijn dan voorheen.”

Naast de herstructurering is de showroom van Sioux verhuist naar Cast te Nieuwegein. Sioux is een traditioneel bedrijf dat in 1954 werd opgericht in Walheim. Jaarlijks worden zo’n 650.000 schoenen geproduceerd die, voornamelijk in Centraal-Europa, maar ook in vijfentwintig landen wereldwijd worden verkocht. Sioux wordt in Duitsland erkend als de uitvinder van de mocassin.