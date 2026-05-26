Skims benoemt nieuwe Senior Director Retail EMEA

Het Amerikaanse shapewear- en kledingmerk Skims van Kim Kardashian benoemt Judy Genovese, een voormalig leidinggevende van Victoria's Secret en Ralph Lauren, tot de nieuwe Senior Director of Retail voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). De benoeming vindt plaats voorafgaand aan de opening van de eerste Britse winkel van het merk aan Regent Street in Londen deze zomer.

Genovese bevestigt het nieuws op haar LinkedIn-profiel. Ze verklaart dat ze zich bij het Amerikaanse merk voegt om ‘de Europese infrastructuur van het merk vanaf de basis op te bouwen’.

“Skims is een merk met een echte dynamiek en de EMEA-expansie is nog maar net begonnen,” voegt Genovese toe. “Er is veel op te bouwen en ik kijk ernaar uit om het retailteam hierin te leiden.”

Genovese werkt nauw samen met EMEA-president Robin Gendron, die afgelopen zomer overkwam van Michael Kors, en met de wereldwijde retailleiding van het merk. Ze is verantwoordelijk voor het verbeteren van de winkelprestaties, de uitbreiding naar nieuwe markten en de teamontwikkeling in de hele EMEA-regio.

Voor haar komst bij Skims was Genovese werkzaam als Client Success Director bij StoreForce, een tool voor personeelsbeheer in de detailhandel. Daarvoor was ze Director of Stores bij luxemerk Ralph Lauren en Associate Vice President – Retail Director voor Victoria’s Secret in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In deze functie was ze verantwoordelijk voor de marktintroductie en de expansiestrategieën van de Amerikaanse lingerieverkoper in Groot-Brittannië.

Bouwschutting van Skims voor de flagshipstore aan Regent Street, die in de zomer van 2026 wordt geopend Credits: Skims

De benoeming van Genovese volgt op de onthulling van innovatieve bouwschuttingen van Skims rond de eerste Londense winkel aan Regent Street. In plaats van traditionele vlakke panelen is de bouwschutting ontworpen om de gladde, gevormde en elegante afwerking na te bootsen die kenmerkend is voor de shapewear van het merk. Een verhoogd, verlicht logo maakt het ontwerp compleet.

Skims heeft een tienjarig huurcontract getekend met The Crown Estate voor de winkel. Hoewel er nog geen officiële openingsdatum is, communiceert het merk een opening in de zomer. De flagshipstore beslaat 12.000 vierkante voet en biedt een ‘meeslepende winkelervaring’ om ondergoed, loungewear en shapewear te presenteren.