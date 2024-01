Snipes oprichter draagt CEO-rol over

De oprichter en Chief Executive Officer van Snipes, Sven Voth, draagt zijn CEO-rol over aan Dennis Schröder, die sinds april 2023 op de stoel zit als General Manager. Schröder treedt per direct in zijn nieuwe functie. Voth blijft als oprichter bij het bedrijf.

Als CEO is Schröder verantwoordelijk voor de activiteiten van de internationale streetwear retailer, zo meldt Snipes in een persbericht. “Als oprichter en CEO heeft Voth, Snipes meer dan 25 jaar vorm gegeven wist hij het bedrijf een unieke strategische positie te geven. Hij heeft Snipes gemaakt tot wat het nu is. Ik kijk ernaar uit om het verhaal van dit geweldige bedrijf voort te zetten in mijn nieuwe rol”, aldus Schröder.

Voth zal zich de komende twee jaar richten op uitbreiding, groothandel, trends en innovaties, en de Amerikaanse activiteiten, voordat hij per 1 januari 2026 een adviserende rol krijgt. “Snipes is een bedrijf met een geweldige filosofie, een ongeëvenaarde unique selling point en medewerkers die graag ‘meer dan een retailer’ willen zijn en de toekomst van Snipes en haar rol in de wereldwijde markt van grote retailers vorm willen geven. Dit gaat zeker gepaard met veel verantwoordelijkheid en veel werk - ik ben niet bang voor deze situatie, want dat is precies waarvoor ik hier ben.”