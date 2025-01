Spaanse modeontwerper Lola Casademunt overleden

De Spaanse modeontwerpster Lola Casademunt is overleden. Het gelijknamige merk maakte het overlijden van haar oprichtster maandag “met grote droefheid” bekend. “Mevrouw Casademunt is en blijft de bestaansreden van ons bedrijf”, aldus de verklaring. “Wij bij Lola Casademunt verbinden ons ertoe dit project voort te zetten als een levende weerspiegeling van haar nalatenschap. In deze moeilijke tijden delen wij de pijn van haar familie en vrienden.”

Casademunt legde in 1981 de basis voor haar merk, nadat haar man was overleden. Als moeder van vier kinderen startte ze het project om haar familie te onderhouden, aldus de verklaring. In haar kelderatelier in de Catalaanse stad Cardedeu begon ze met het handmatig vervaardigen van strikken, haarbanden en andere haaraccessoires.

Vandaag de dag biedt het merk een uitgebreide damesmodecollectie aan, variërend van accessoires en sieraden tot tassen en kleding, die te zien is op de grote Spaanse modeweken 080 Barcelona Fashion en Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

Naast de hoofdlijn is er ook de premiumcollectie ‘Maite by Lola Casademunt’. Maite Casademunt, naar wie de lijn is vernoemd, bekleedt sinds 2018 de functie van Creative Director. Het bedrijf wordt geleid door CEO Paco Sanchez.

Lola Casademunt heeft 27 eigen winkels, vier franchisevestigingen en 38 shop-in-shops bij het Spaanse warenhuis El Corte Inglés. Daarnaast zijn er 800 verkooppunten bij retailers in Spanje en 680 wereldwijd. Het merk is vertegenwoordigd in 30 markten en heeft een eigen webshop in 13 landen.