Spaanse modeontwerper Paco Rabanne (88) overleden

De Spaanse modeontwerper Paco Rabanne is vandaag op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden wordt bevestigd via de Instagram van het gelijknamige modelabel. Rabanne overleed in Frankrijk.

“Het Huis van Paco Rabanne wil onze revolutionaire ontwerper en oprichter eren, die vandaag op 88-jarige leeftijd is overleden”, meldt het modelabel op Instagram. “Onder de meest baanbrekende modefiguren van de twintigste eeuw, zal zijn nalatenschap een bron van inspiratie blijven. Wij zijn monsieur Rabanne dankbaar dat hij ons zijn erfgoed heeft nagelaten en een toekomst van onbegrensde mogelijkheden heeft gedefinieerd.”

Rabanne, die zijn carrière vooral buiten de spotlight hield, begon zijn carrière als juwelier voor een aantal modehuizen, waaronder Dior en Balenciaga. In 1966 begon de Spaanse modeontwerper zijn gelijknamige label en werd hij al snel bestempeld als een ‘zeer vooruitstrevende’ modeontwerper. Hij presenteerde futuristische metaalconstructies die hem de bijnaam ‘de metaalbewerker van de mode’ opleverde. Zijn allereerste collectie kreeg in 1966 de naam ‘Twaalf Experimentele en Ondraagbare Jurken in Hedendaags Materiaal’.

Paco Rabanne tijdens een presentatie met modellen in Tokio (mei 1969). Foto: Panasisa / AFP

Velen zagen potentie in zijn werk. In 1968 ging hij een partnerschap aan met de Spaanse modegroep Puig, waarna zijn geurlijn Paco Rabanne werd geboren. Zijn geurlijnen One Million, Lady Million en Black XS werden positief ontvangen door consumenten, terwijl zijn bekendheid in de modebranche afnam.

In 2011 maakte het modemerk een comeback door een prêt-à-porter-lijn terug te brengen en een accessoireslijn te lanceren. De collectie viel in de smaak bij bekendheden zoals Lady Gaga. Puig stelde dat jaar de Indiase ontwerper Manish Arora aan al creatief directeur, waarna hij het bedrijf een jaar later verliet. Julien Dossena nam in 2013 het stokje van hem over en is tot op de dag van vandaag nog steeds in dienst.

In 2016 maakte de modeontwerper een terugkeer naar de retail na veertien jaar. Zijn eerste winkel opende hij aan de 12 Rue Cambon in Parijs. De winkel had een oppervlakte van zestig vierkante meter en was voorzien van geperforeerde wanden die een ode brachten aan de jurken van Rabanne uit de jaren zestig.