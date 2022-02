Spaanse ontwerper Antonio Miró (74) overleden

De Catalaanse ontwerper Antonio Miró is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat melden internationale media, waaronder het Spaanse persbureau Efe. De ontwerper stierf aan de gevolgen van een hartaanval.

Miró werd geboren in Sabadell, bij Barcelona. Toen hij twintig was, opende hij een eigen winkel in Barcelona. In 1979 begon hij zijn eigen merk. Met zijn handschrift van chique eenvoud en gebruik van zachte en natuurlijke stoffen haalde hij het tot internationale modeweken. In 1988 won hij met zijn eigen werk de Cristóbal Balenciaga-prijs voor beste Spaanse ontwerper.

In de jaren ‘90 groeide zijn merk verder uit dankzij een samenwerking met Ermenegildo Zegna, die verantwoordelijk werd voor de distributie van de producten van Miró. Naast mode voor het dagelijks leven ontwierp Miró ook accessoires, parfums, meubilair, filmkostuums en de ceremoniële outfits voor de Olympische Spelen in Barcelona in 1992.

In 2007 verkocht Miró zeventig procent van zijn bedrijf aan Nuevos Valores Textiles. Zelf nam hij langzaamaan afstand van de mode en richtte zich meer op interieurontwerp. Het merk Antonio Miró bestaat nog steeds: sinds 2014 is Albert Villagrasa er creatief ontwerper.

Op sociale media wordt verslagen gereageerd op het overlijden van Miró. In een tweet refereert de Spaanse minister van Cultuur aan Miró als een ‘icoon van Catalaanse mode’.