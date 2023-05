Specsavers Nederland heeft nieuwe directeur

Specsavers benoemt Wouter van den Hoeven als nieuwe directeur voor Specsavers Nederland met ingang per 1 juli, zo maakt Specsavers bekend in een persbericht. Van den Hoeven neemt meer dan veertien jaar ervaring binnen het bedrijf mee in zijn nieuwe functie.

De nieuwe directeur vervult al sinds 2008 managementfuncties op nationaal en internationaal niveau binnen de oog- en hoorzorgketen. In zijn nieuwe functie houdt hij zich bezig met de verdere uitbouw van Specsavers in Nederland.

“Het is een geweldige uitdaging om in deze functie aan de slag te gaan. Naast onze groeiambities gaan we aan de gang met toekomstgerichte oplossingen om oog- en hoorzorg toegankelijk te houden in Nederland. Hierbij richten we ons in het bijzonder op innovaties, waarbij mensen de beste zorg zo dicht mogelijk bij huis krijgen”, aldus Van den Hoeven, in het persbericht.