State of Art verdubbelt managementteam

State of A...

Nederlands modebedrijf State of Art heeft het managementteam versterkt. Met de toevoeging van drie nieuwe mensen is het team verdubbeld, zo blijkt uit het persbericht van het bedrijf.

Het managementteam bestaande uit Hans Kuijf, Martijn Mateman en Kristof Baeten is aangevuld met Ivo Kok, Jort Jeursen en René Repko. Kok is aangesteld als finance director, Jeursen als sales director Nederlanden en Repko als general manager ad interim. “Met de uitbreiding van het management team bouwt de organisatie met het vertrouwen verder aan het verstevigen van haar unieke positie in de herenmodemarkt,” aldus het persbericht.

Naast de versterking van het managementteam, meldt State of Art dat het bedrijf het boekjaar 2019 heeft afgesloten met een omzet van 47 miljoen euro. Een stijging van 4 procent ten opzichte van boekjaar 2018. State of Art meldt dat de pandemie natuurlijk invloed zal hebben op de omzetontwikkeling, maar dat het management verwacht sterker uit de crisis te komen.

Beeld: State of Art