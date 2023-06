State of Fashion benoemt Iris Ruisch tot directeur

Het internationale modeplatform State of Fashion benoemt Iris Ruisch tot nieuwe directeur, zo maakt State of Fashion donderdag bekend in een persbericht. Ruisch stond tot nu toe aan het hoofd van het programma van State of Fashion en treedt per 1 juni in de rol als directeur.

Ruisch zal in haar nieuwe functie dagelijks leiding geven aan het platform en is verantwoordelijk voor het strategische, inhoudelijke en zakelijke beleid van State of Fashion.

De nieuwe directeur heeft jarenlange ervaring als Head of Design bij diverse modehuizen op haar naam staan. Daarnaast was ze creatief directeur van Amsterdam Fashion Week en werd ze in 2017 mede-oprichter van Stichting M-ode. Daar bouwde ze als managing director verder aan talentontwikkeling en een duurzaam mode-ondernemerschap. Ruisch stond sinds januari 2022 aan het hoofd wat betreft het programma voor State of Fashion.