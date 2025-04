State of Fashion Biënnale maakt curatorenteam bekend voor 2026-editie

Modebiënnale State of Fashion krijgt een frisse impuls met de benoeming van drie nieuwe curatoren voor de editie van 2026: Anne Zhou, Anouchka van Driel en Shanu Walpita. “Van de drie curatoren wordt verwacht dat ze de grenzen van mode, textiel en cultuur opnieuw op een eigenzinnige manier zullen definiëren,” aldus de organisatie in een persbericht. De nieuwe curatoren werken aan een gezamenlijk voorstel getiteld 'Available to Promise', dat een kritisch licht werpt op de systemen die de mondiale modesector vormgeven.

"De titel is ontleend aan de logistiek van toeleveringsketens en verwijst naar de systemen en ritmes die de mondiale modesector aansturen – waar vraag wordt voorspeld, schaarste gecreëerd en beweging gereguleerd. Tegen deze achtergrond onderzoekt de Biënnale hoe beloften worden gedaan, afgedwongen en waargemaakt over lichamen, landschappen en netwerken heen. Daarbij wordt ook de vraag gesteld: welke toekomstbeelden kunnen ontstaan wanneer mode niet langer wordt gezien als een verlengstuk van technologie, maar als een plek waar levende, verwevende systemen centraal staan?," aldus State of Fashion.

Dit zijn de drie nieuwe curatoren voor de State of Fashion Biënnale 2026

Zhou is curator, maker en docent, gevestigd in Londen. Zhou’s praktijk beweegt zich op het snijvlak van architectuur, design en welzijn. Ze onderzoekt hoe ruimtes en objecten invloed uitoefenen op de menselijke beleving en gezondheid.

Van Driel is onafhankelijk curator en projectleider, actief in zowel Nederland als China. Haar interdisciplinaire aanpak overstijgt traditionele grenzen tussen mode, kunst en architectuur, met een oog voor context en culturele uitwisseling.

Walpita is docent, curator en foresight-directeur uit Londen. Walpita richt zich op het verbinden van toekomstscenario’s waarin identiteit, technologie en cultuur centraal staan, en stelt nieuwe rituelen en systemen binnen modepraktijken voor.

De State of Fashion Biënnale 2026 vindt plaats in Arnhem en belooft opnieuw een platform te zijn voor kritische reflectie en verbeelding binnen de internationale modewereld.