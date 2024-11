Steamery benoemt nieuwe CMO

Het Scandinavische kledingverzorgingsmerk Steamery heeft een nieuwe Chief Marketing Officer. Emily Rydin promoveert in de rol marketing directeur, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Eerder zat ze op de stoel als interim Head of Marketing & PR.

Als CMO geeft Rydin leiding aan het marketing- en PR-team en houdt ze een oogje in het zeil bij de D2C-teams. Verder houdt ze zich bezig met het verder uitbouwen van het merk wereldwijd en leidt ze commerciële initiatieven die het bedrijf moeten laten groeien. Kortom, Rydin leidt de strategische richting van het merk en de ontwikkeling van op het gebied van e-commerce, inclusief nieuwe marktintroducties.

Gedurende haar tijd als interim Head of Marketing & PR zette Rydin al ‘belangrijke stappen in het versterken van Steamery’s boodschap’, zo is te lezen, en hielp ze bij het creëren van meer merkbekendheid op alle contactpunten voor de consument.

Rydin deelt over haar benoeming tot CMO: “Ik voel me vereerd om de rol van CMO bij Steamery op me te nemen. Het merk heeft prachtig werk geleverd door een premium ruimte te creëren en nu we zowel marketing als D2C samenbrengen, kunnen we echt nog consument- en marktgerichter worden op alle touchpoints. Er zijn zoveel mogelijkheden en ambitieuze plannen voor de toekomst.”