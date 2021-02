Stefan Larsson gestart als CEO bij PVH Corp

Stefan Larsson is officieel begonnen in zijn nieuwe rol als CEO bij PVH Corp. Dat meldt het concern, moederbedrijf van onder meer Calvin Klein en Tommy Hilfiger, in een persbericht. Zijn voorganger Manny Chirico is daarmee doorgeschoven naar de positie van directievoorzitter.

“Ik voel me vereerd om CEO te worden en voort te bouwen op de toonaangevende zakelijke en waardengedreven organisatie die Manny heeft gevormd tijdens zijn 15 jaar als CEO,” zo stelt Larsson in het persbericht, “en om de uitzonderlijke cultuur waarbij mensen ​​en de doelbewuste toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan, voort te zetten.”

Larsson werd in 2019 binnengehaald bij PVH Corp als president. Daarvoor was hij CEO van Ralph Lauren en werkte hij onder meer bij Old Navy en H&M. In september werd aangekondigd dat hij PVH-CEO Chirico zou gaan overnemen.