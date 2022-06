Stella McCartney ontvangt eretitel CBE

Mode ontwerper Stella McCartney heeft een nieuwe eretitel ontvangen. McCartney is nu Commander of the Order of the British Empire, zo blijkt uit de lijst van geëerden. De ontwerper is een van de velen die een (nieuwe) titel heeft ontvangen in het kader van het jubileum van koningin Elizabeth II.

McCartney verkreeg in 2013 al de titel van Officer of the Order of the British Empire (OBE). Voor haar inzet in de mode en ontwerpwereld ontving zij destijds en ook nu de eretitel.

Naast McCartney kreeg nog een andere modeprofessional een eretitel afgelopen weekend. Tom Joule, oprichter van modebedrijf Joules, ontving de titel van OBE.