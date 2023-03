Stéphane Rinderknech is nieuwe CEO van LVMH’s beauty-tak

LVMH heeft Stéphane Rinderknech aangesteld als CEO en chairman van de beauty-tak van het luxebedrijf, zo blijkt uit een statement. Rinderknech blijft daarnaast zijn taken als hoofd van ‘hospitality excellence’ bij LVMH vervullen.

“De benoeming van Stéphane Rinderknech als hoofd van de beauty divisie voltooit de reorganisatie van de groep per categorie,” aldus Bernard Arnault, voorzitter en CEO van LVMH in het statement. “Stéphane heeft sinds zijn komst de het terugspringen van onze hotel activiteiten geleid met strategische agiliteit, dat geweldig momentum stuwde in de gehele organisatie. Zijn ervaring in een nieuw industrie bevestigde zijn vermogen om zich aan te passen, zijn leiderschap en directe betrokkenheid bij de teams.”

Daarnaast zijn in de beauty-tak nog diverse andere verschuivingen en benoemingen. Zo wordt Véronique Courtois CEO van Parfums Christian Dior. Haar vorige positie als CEO bij Guerlain wordt door Gabrielle Saint-Genis Rodriguez overgenomen. Hierdoor komt de positie van CEO van Make Up For Ever vrij, die weer wordt opgepakt door Charles-Henri Levaillant.