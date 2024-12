Stichting UPV Textiel benoemt nieuwe voorzitter en directeur

Stichting UPV Textiel benoemt een nieuwe voorzitter en directeur. De stichting strikt WE Fashion CEO Joris Aperghis als nieuwe bestuursvoorzitter en Sekhar Lahiri als directeur, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Beiden zijn sinds begin deze maand in dienst getreden.

Aperghis is sinds de oprichting van Stichting UPV Textiel al betrokken bij de stichting. Hij was bestuurslid en neemt nu de voorzittershamer over van Udo Delfgou, die zijn carrièrepad verder zet bij Horeca Nederland. Aperghis staat sinds 2015 aan het roer bij WE Fashion. In zijn rol als voorzitter van Stichting UPV Textiel, die hij naast zijn CEO-functie zal bekleden, wil hij aan consumenten tonen wat de sector al doet en hoe een circulaire toekomst via samenwerking slaagt, zo is te lezen.

Lahiri is een nieuwkomer binnen de stichting. De nieuwe directeur heeft in diverse sectoren gewerkt, waaronder de metaal- en levensmiddelenbranche. Zijn focus lag daarbij op de thema’s duurzame economie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door zijn ervaring op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid kan hij volgens Stichting UPV Textiel direct bijdragen aan de ambitie van de kleding- en textielketen om circulair te worden.