Stitch Fix oprichter Katrina Lake stopt als CEO bij het bedrijf

Katrina Lake, de oprichter en CEO van Stitch Fix,Inc. , legt haar taken als CEO neer. Ze zal de rol van executive chairperson op zich nemen vanaf 1 augustus dit jaar. Op dat moment zal Elizabeth Spaulding de functie van CEO op haar nemen, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Lake richtte Stitch Fix, een online personal styling service, op in in 2011. In 2017 ging het bedrijf de beurs op en inmiddels draait het een jaarlijkse omzet van 1,7 miljard dollar (1,4 miljard euro).

“Toen ik Stitch Fix oprichtte was ik geïnspireerd door een heel menselijk probleem, ik wilde mensen helpen zich goed te voelen door het vinden van kleding waar ze van houden,” aldus Lake in het persbericht. “Tien jaar verder ben ik nog meer geïnspireerd door deze simpele missie, ben ik trots op wat we hebben bereikt en zeer optimistisch over de toekomst. De impact die Elizabeth al heeft gehad, gecombineerd met de toekomstvisie die ze heeft uitgestippeld, maakt dit de perfecte tijd om het leiderschap over te dragen naar de volgende generatie van Stitch Fix.

Elizabeth Spaulding is op dit moment president bij Stitch Fix, Inc. In haar huidige functie focust ze zich op het stuwen van de volgende groeifase van het bedrijf waaronder de uitbreiding van shopervaringen, innovaties in voorraadmanagement en internationale expansie.