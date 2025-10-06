StockX versterkt strijd tegen namaak met aanstelling Pilar Toro

StockX, de marktplaats voor sneakers, kleding, accessoires, verzamelobjecten en elektronica, heeft modeveteraan Pilar Toro aangesteld als directeur merk-integriteit. Haar taak is het opbouwen en versterken van de samenwerkingen van StockX met toonaangevende merken, het verbeteren van de productverificatie en het ondersteunen van initiatieven tegen namaak.

In een verklaring laat StockX weten dat deze strategische aanstelling het platform in staat stelt om zijn investeringen te verdubbelen. De focus ligt op belangrijke gebieden, zoals de verhoogde toepassing van technologie in de verificatiesystemen. Ook de uitbreiding van merkrelaties en diepere samenwerkingen met lokale en federale wetshandhavingsinstanties zijn prioriteit. Dit alles is onderdeel van de voortdurende inspanningen om merkbescherming, integriteit en klantvertrouwen te versterken in de strijd tegen namaak.

Toro heeft meer dan twintig jaar ervaring in het leiden van merkbeschermingsprogramma's in de mode-, schoenen-, technologie- en luxegoederenindustrie. Ze bekleedde senior functies bij Chanel, Lululemon, Sony, Burberry, Tiffany & Co. en Red Wing Shoe Company. Gedurende haar carrière ontwikkelde en implementeerde ze wereldwijde programma's voor merk-integriteit, breidde ze samenwerkingen met wetshandhavers en andere belangrijke belanghebbenden uit en was ze een voorvechter van innovatieve technologieën voor authenticatieprogramma's.

In haar nieuwe rol bij StockX speelt Toro een sleutelrol in de vormgeving van de wereldwijde strategie voor merk-integriteit. Dit doet ze door de samenwerking met externe partners te stimuleren en innovatieve benaderingen te introduceren die een aanvulling zijn op “de bredere programma's van het bedrijf voor merkbescherming en klantvertrouwen”. Toro rapporteert rechtstreeks aan de veiligheidsdirecteur van StockX.

Greg Schwartz, de algemeen directeur van StockX, zegt over de aanstelling: “Pilar brengt diepgaande branche-expertise en frisse perspectieven die StockX zullen helpen de inspanningen tegen namaak verder te verbeteren, klanten te beschermen en samen te werken met merken om kwaadwillenden te bestrijden.

“Als een marktplaats gebaseerd op de principes van vertrouwen en transparantie, zijn we trots op de rol die StockX heeft gespeeld bij het stellen van normen in de wederverkoopindustrie. Pilars werk zal onze positie als leider in merkbescherming en als een bedrijf dat er alles aan doet om de veiligheid en het vertrouwen van zijn gemeenschap te waarborgen, alleen maar verder versterken.”

Toro's meest recente functie was bij het A-CAPP Center aan de Michigan State University, waar ze de outreach-initiatieven leidde. Daar verdiepte ze haar inzicht in het onderzoek en de educatie die nodig zijn om de evoluerende risico's en bedreigingen voor merkbescherming, consumentengedrag en de vereiste tegenstrategieën te begrijpen.

“Ik ben verheugd om deel uit te maken van een bedrijf dat door innovatie de weg vrijmaakt voor een bredere kijk op merkbescherming in zijn categorie,” voegt Toro toe. “Ik bewonder de onwrikbare toewijding van StockX aan klantvertrouwen en ik kijk ernaar uit om het team te helpen hun werk op het gebied van productverificatie, anti-namaak en klantenbescherming verder uit te breiden.”

Sinds de oprichting heeft StockX meer dan 65 miljoen producten verhandeld. Het verificatieproces heeft voorkomen dat verdachte namaakgoederen ter waarde van meer dan 150 miljoen Amerikaanse dollar op de markt kwamen.