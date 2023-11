Stoelendans bij Nike moet zorgen dat het ‘sterke momentum’ wordt voortgezet

Nike, Inc. kondigt wisselingen in het leiderschap aan en wil daarmee het voortbouwen op het ‘sterke momentum’ en de ‘diepgaande toewijding’ om atleten te bedienen met productinnovatie, design en storytelling naar een hoger niveau tillen.

Het sportmodebedrijf benoemt daarom Nike-veteraan, John Hoke, als Chief Innovation Officer, zo meldt Nike in het persbericht. Hoke is al ruim dertig jaar werkzaam voor Nike en zat eerder op de stoel als Chief Design Officer. In zijn nieuwe rol werkt hij samen met Tom Clarke, de voorzitter van de innovatie-afdeling, om de innovatiestrategie te versterken en te versnellen.

De CDO-rol wordt overgenomen door Martin Lotti, die al 26 jaar bij Nike werkt als ontwerper. Lotti zat in zijn meest recente rol op de stoel als CDO bij het merk Jordan. Als CDO voor Nike zal hij toezicht houden op alle aspecten van Nike design. Daaronder vallen schoenen en kleding, maar ook merk- en retailconcepten. Hoke en Lotti stappen per direct in hun nieuwe rol.

Dan krijgt Nike nog een nieuwe Chief Marketing Officer vanaf januari 2024. Huidig CMO, Dirk-Jan van Hameren, gaat volgende zomer namelijk met pensioen na 31 jaar voor het bedrijf gewerkt te hebben. Het is Nicole Hubbard Graham die Van Hameren opvolgt. Graham zit nu nog op de stoel als mede-oprichter van Adopt, maar werkte voorheen al achttien jaar voor Nike. Ze bekleedde diverse marketingfuncties. Als CMO leidt zij het marketing team en houdt toezicht op alle marketing-aspecten.

Tenslotte wordt Muge Erdirik Dogan benoemd tot Chief Technology Officer om de snelheid, efficiëntie en kwaliteit van de klantbeledingen van producten, platforms en diensten verder te verdiepen en te versterken, zo staat in het persbericht. Dogan waait over van Amazon, waar hij recentelijk werkzaam was als voorzitter van Amazon’s mode-afdeling en leiding gaf aan de business, technology, science, product en operations teams.