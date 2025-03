Stoelendans bij Otto Group: Nieuwe CEO en CFO

Petra Scharner-Wolff is sinds 1 maart de nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van Otto Group. Scharner-Wolff maakt daarmee promotie binnen het bedrijf, want ze zat eerder op de stoel als lid van de Raad van Bestuur en was verantwoordelijk voor financiën, financiële controle en personeelszaken, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Scharner-Wolff treedt in de schoenen van Alexander Birken, die na ruim acht jaar als CEO de Raad van Bestuur verlaat om voorzitter te worden van de Raad van Toezicht van het bedrijf. Hij vervangt daarmee Michael Otto, zo is te lezen. Ook voor Scharner-Wolff’s voormalige positie als Chief Financial Officer (CFO) is al een opvolger gevonden: Katy Roewer, die eerder leiding gaf aan service, human resources en financiën in de Raad van Bestuur, zal deze functie vervullen.

De nieuwe CEO stapte de Otto Group binnen in 1999 op de afdeling ‘financiële controle’. In 2002 werd Scharner-Wolff verantwoordelijk voor de financiële controle van alle bedrijven van de groep. In 2012 betrad ze het Management Board van Otto, waar ze verantwoordelijk was voor personeelszaken, financiële controle en IT, waarna ze in 2015 werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.

“Scharner-Wolff is een uitzonderlijk sterke leider die niet alleen opvalt door haar schat aan ervaring, ondernemersvaardigheden, scherpe geest, maar ook door haar empathisch begrip van mensen en cultuur”, aldus Otto, voorzitter van de Stichting en de Aandeelhoudersraad en erevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de Otto Group. “Als CFO heeft ze een sleutelrol gespeeld bij het helpen sturen van de Otto Group door extreem uitdagende en veranderlijke tijden in de afgelopen jaren en ik weet zeker dat Scharner-Wolff alles in zich heeft om de toekomst van de groep met duurzaam succes verder vorm te geven.”

De nieuwe CFO, Roewer, stapte Otto Group binnen in 2001 op de afdeling ‘investment controlling’. In 2007 werd ze benoemd tot vicevoorzitter van de afdeling en in 2015 maakte ze de overstap naar de directie van Otto met verantwoordelijkheid voor service, personeelszaken en financiën.