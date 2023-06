Stoelendans in de top van Alibaba Group; nieuwe voorzitter en CEO

Er vinden wisselingen van de wacht plaats bij Alibaba Group. Zo wordt Cai Chongxin de nieuwe voorzitter van de groep en is Wu Yongming benoemd als de nieuwe Chief Executive Officer van het bedrijf, zo maakt de raad van bestuur van Alibaba Group dinsdag bekend in een persbericht. Beiden treden in dienst per 10 september.

Yongming is een van de oprichters van Alibaba Group en een Alibaba Partner. Bij de oprichting van Alibaba in 1999 was hij de ‘Director of Technology’. Sinds december 2004 was hij Chief Technology Officer van Alipay en in november 2005 werd hij directeur van de business unit van Ali Mama, het vastgoedplatform. Door de jaren heen bekleedde hij nog diverse andere functies, totdat hij van 2014 tot en met 2019 de speciale assistent werd van de voorzitter van de raad van bestuur van Alibaba Group. In 2015 richtte hij Wu Yuanjing Capital op, een bedrijf dat zich richt op investeringen in geavanceerde technologie, bedrijfsdiensten en digitale gezondheid.

Yongming vervangt Zhang Yong als CEO. Yong blijft wel nog werkzaam als CEO van AliClloud Intelligence Group. “Het is een grote eer en een voorrecht geweest om Alibaba Group de afgelopen acht jaar te leiden als CEO en de afgelopen vier jaar als voorzitter. Gezien het belang van de volledige spin-off van de AliCloud Intelligence Group, is dit het juiste moment om de overstap te maken. Ik zal de komende maanden nauw samenwerken met Cai Chongxin en Wu Yongming om een naadloze overgang te garanderen.”