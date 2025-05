Strellson: Directeur Marino Edelmann vertrekt

Marino Edelmann vertrekt aan het einde van dit jaar bij het Zwitserse herenkledingmerk Strellson. Edelmann, die sinds 2019 de functie van Managing Brand Director vervult, heeft besloten zijn contract niet te verlengen. Dat bevestigde een woordvoerder van het merk aan FashionUnited, nadat vakblad Textilwirtschaft het nieuws als eerste bracht.

Edelmann werkte sinds september 2019 voor Strellson, dat onderdeel is van de Holy Fashion Group en gevestigd is in Kreuzlingen, Zwitserland. Voor zijn tijd bij Strellson was hij directeur bij het Duitse kledingmerk Drykorn. Bij Strellson nam hij destijds het stokje over van Thorsten Link.

De Holy Fashion Group heeft laten weten dat er op een later moment meer informatie volgt over de opvolging en verdere plannen.