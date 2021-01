Studenten van TMO Fashion Business School winnen de Meester Koetsier Entrepreneur Award met hun businessconcept MyFluence

Sophie Stokbroekx en Daniëlle Mellaart hebben op 8 januari de Meester Koetsier Entrepreneur Award gewonnen met hun businessconcept MyFluence. Aan de award is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden die de winnaars gaan gebruiken om het concept verder uit te werken in het laatste semester van hun studie.

MyFluence is een platform dat bestaat uit een app en website. Het platform biedt exclusieve items van designers en influencers te koop via een veiling. De kleding wordt tweedehands verkocht.

Het idee is ontstaan vanuit de wetenschap dat influencers overvolle kasten hebben omdat zij vaak kleding opgestuurd krijgen en deze waarschijnlijk maar één keer dragen. Om waste te voorkomen hebben Sophie en Daniëlle hun platform bedacht; een makkelijke manier voor influencers om van hun kleding af te komen én een mogelijkheid voor consumenten om kledingstukken van hun favoriete influencer te kopen voor een fractie van de oorspronkelijke prijs.

De jury, bestaande uit onder andere voormalig Bijenkorf CEO en voorzitter van de Meester Koetsier Foundation Jan Berger en Modint-directeur Patric Hanselman, gunde de ondernemerschapsprijs aan het duo omdat zij het vertrouwen heeft dat een eigentijds en duurzaam concept als MyFluence zich op termijn kan ontwikkelen tot een volwassen product.

Met de missie ‘Throw out the excess, clean up the mess, say no to stress and live with less’ gaan Sophie en Daniëlle MyFluence verder uitwerken.