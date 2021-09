Stylist, fotograaf en dj Ruud van der Peijl overleden

De Nederlandse stylist, fotograaf en dj Ruud van der Peijl is op 60-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen vrienden en collega’s tegenover verschillende media, waaronder Het Parool en Rtl Boulevard.

Het werk van Van der Peijl werd gekenmerkt door durf en door voortdurend spel met schoonheid en identiteit. “Met zijn avantgardistische en soms geniale ideeën was hij zijn tijd vaak ver vooruit,” schrijft Fiona Hering over Van der Peijl in het Parool. Soms leidde dat tot controverse: zo kwam er kritiek op de ‘scheurjurk’ die Van der Peijl in 2015 voor Trijntje Oosterhuis selecteerde als podiumoutfit voor het Eurovisie Songfestival.

Van der Peijl studeerde aan de HKU en richtte daarna samen met Hans van Kooten, Ingrid van Oeveren en Katinka de Maar het modelabel Gletcher op, dat internationaal successen boekte. In 1990 werd het label opgeheven. Van der Peijl ging verder als zelfstandig stylist voor tijdschriften, shows en sterren. Hij doceerde daarnaast mode en styling aan verschillende kunstacademies en werkte als dj en fotograaf. Van der Peijl kampte al geruime tijd met depressies. De laatste jaren ging hij achteruit.

In de modewereld zal Van der Peijl worden gemist. “Hij was altijd de gangmaker, een beetje de grote broer van de Amsterdamse modefamilie,” aldus Martien Mellema, voormalig creative director van Vogue Nederland, tegenover het Parool. “Ruud had zoveel talenten, misschien wel te veel voor in één lichaam.”