Superdry benoemt interim CFO

Benedict Smith is benoemd tot interim Chief Financial Officer van Superdry Plc, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Smith vervult de functie per direct.

Smith vervangt de vorige interim CFO Nick Gresham die halverwege oktober per direct opstapte. “Ik ben verheugd dat we een interim CFO hebben gevonden die zoveel ervaring heeft met financiële senior functies in de retailsector,” aldus Peter Williams, directievoorzitter van Superdry, in het persbericht. “Dit is een belangrijke stap in het geven van leiderschap en stabiliteit aan Superdry in een kritiek onderdeel van het bedrijf gedurende een significante tijd.”

Smith was hiervoor werkzaam bij onder andere de Dennis Publishing Group, Harrods, Hunter Boots, Game Digital en Spirit Group.