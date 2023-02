Superdry stelt onafhankelijke non-executive director aan

Superdry benoemt Lysa Hardy als onafhankelijk non-executive director en gaat vanaf 1 mei aan de slag, dat maakt Superdry bekend in een persbericht.

Hardy heeft diverse marketingfuncties op haar naam staan in de technologie- en retailsector. Hardy is op dit moment nog Chief Marketing Officer en Executive Director bij Hotel Chocolat. Daarnaast is Hardy nog actief als non-executive director bij een skincare start-up. Eerder vervulde ze functies bij bedrijven als T-Mobile, Holland&Barret en Joules.

Peter Sjölander, voorzitter van de Raad van Bestuur van Superdry, in het persbericht: “Namens de Raad van Bestuur heet ik Hardy welkom als onze nieuwe non-executive director. Haar ervaring in digitale marketing en wereldwijde bedrijfstransformatie zal de vaardigheden van de Raad van Bestuur versterken terwijl we onze strategische doelstellingen blijven realiseren.”