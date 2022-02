Supreme: Denim Tears-oprichter Tremaine Emory nieuwe creatief directeur

Tremaine Emory, oprichter van het merk Denim Tears, is de nieuwe creatief directeur bij Supreme. Emory is deze week aan de slag gegaan bij het Amerikaanse streetwear merk, meldt het vakblad The Business of Fashion. Hij zal nauw samenwerken met het ontwerpteam en James Jebbia, de oprichter van Supreme.

Samenwerkingsexpert start bij samenwerkingsmerk

De ontwerper belicht Afro-Amerikaanse story telling via zijn eigen label, Denim Tears, en werkt samen om de Afrikaanse diaspora vanuit culturele en politieke perspectieven te benaderen, zoals zijn recente samenwerking met schoenenmerk Ugg. Hij zal blijven ontwerpen voor Denim Tears, aldus BoF.

Foto: Ugg x Denim Tears

Emory's nieuwe werkplek staat ook bekend om zijn samenwerkingsverbanden. Het streetwear merk werkte onlangs samen in een dubbele collab met schoenenmerk Timberland en het Amerikaanse honkbalteam New York Yankees, evenals outerwear merk Dickies.

Zowel Dickies als Timberland zijn eigendom van Supreme's moeder VF Corporation. Het Amerikaanse kledingbedrijf nam Supreme eind 2020 over voor 2,1 miljard Amerikaanse dollar (1,7 miljard euro). Supreme heeft ook zijn zinnen gezet op de Duitse markt en opende in november zijn eerste vlaggenschip in Berlijn.

Supreme x Timberland x New York Yankees | Foto: Supreme

